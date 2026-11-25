Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont augmenté après les fortes baisses enregistrées en début de semaine, les stocks américains de ce carburant ayant progressé moins que prévu.
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À 16h35 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 52,95 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , en hausse de 92 cents par rapport à la clôture précédente.
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Les stocks américains de distillats USOILD=ECI , qui comprennent le diesel et le fioul domestique, ont augmenté de 715.000 barils la semaine dernière pour atteindre 105,6 millions de barils, alors qu'un sondage Reuters auprès d'analystes tablait sur une hausse de 1,3 million de barils, selon les données de l'Energy Information Administration. EIA/S
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Les importations de diesel et de gazole vers les pays de l’UE-27 et le Royaume-Uni se sont élevées en moyenne à environ 803.000 barils par jour depuis le début du mois, contre 816.000 barils par jour pour l’ensemble du mois d’octobre, selon les données de Kpler.
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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0,1 GO Barge
écarts FOB ARA par tonne
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0,1 GO de cargaison
différences CIF NWE par tonne
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0,1 GO de cargaison
différences CIF Méditerranée par tonne
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Différences pour les barges à 50 ppm FOB ARA par tonne
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Diesel
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de diesel
écarts FOB ARA
par tonne
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Cargaison de diesel
différentiel CIF NWE
par tonne
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Déc. +21 $
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Cargaison de diesel
différences CIF Méditerranée
par tonne
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Kérosène
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de carburant pour avions
écarts FOB FARAG
par tonne
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Cargaison de kérosène
CIF NWE par tonne
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CCM +11 $
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Fioul
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Transactions
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Offres d’achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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0,5% FOB ARA par tonne sur barge
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3,5% par barge
FOB ARA par tonne
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Gazole à faible teneur en soufre ICE
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LGOc1
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Cours de clôture précédent
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Contrats à terme ICE sur le gazole à faible teneur en soufre par rapport aux contrats à terme Brent (par baril)
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52,95 $
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52,02 $
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Écart de prix du diesel
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