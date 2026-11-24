Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont atteint mardi leur plus bas niveau depuis plus de quatre mois, dans un contexte de baisse de la demande et de hausse des importations.
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À 17 h 04 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 54,02 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , en baisse de 2,21 dollars par rapport à la clôture précédente.
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Les importations de diesel et de gazole vers les pays de l'UE-27 et le Royaume-Uni se sont élevées en moyenne à environ 860 000 barils par jour depuis le début du mois, contre 816 000 barils par jour pour l'ensemble du mois d'octobre, selon les données de Kpler.
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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0,1 GO Barge
écarts FOB ARA par tonne
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0,1 GO de cargaison
différences CIF NWE par tonne
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0,1 GO de cargaison
différences CIF Méditerranée par tonne
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Différences pour les barges à 50 ppm FOB ARA par tonne
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Diesel
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de diesel
écarts FOB ARA
par tonne
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Cargaison de diesel
différentiel CIF NWE
par tonne
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Décembre +19 $
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Cargaison de diesel
différences CIF Méditerranée
par tonne
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Kérosène
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de carburant pour avions
écarts FOB FARAG
par tonne
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Cargaison de kérosène
CIF NWE par tonne
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CCM + 18 $
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Fioul
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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0,5% FOB ARA par tonne sur barge
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3,5% par barge
FOB ARA par tonne
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Gazole à faible teneur en soufre ICE
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LGOc1
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Cours de clôture précédent
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Contrats à terme ICE sur le gazole à faible teneur en soufre par rapport aux contrats à terme Brent (par baril)
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Écart de prix du diesel
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