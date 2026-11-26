Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont augmenté de plus de 1 % jeudi, dans un contexte de baisse des stocks régionaux et de reprise des attaques contre des raffineries au Moyen-Orient et en Russie.

À 17 h 10 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 52,02 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , soit une hausse de 55 cents par rapport à la clôture de mercredi

Les stocks de gazole et de diesel détenus de manière indépendante dans le pôle de raffinage et de stockage Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) ont reculé de 16,6 % sur la semaine pour s’établir à 1,47 million de tonnes métriques, selon les données du cabinet de conseil néerlandais Insights Global. ARA/

Les stocks de kérosène ont augmenté d’environ 17,3 % sur la semaine pour atteindre 496.000 tonnes, leur plus haut niveau depuis fin septembre, sous l’effet d’une hausse des importations

Les stocks américains de distillats USOILD=ECI , qui comprennent le diesel et le fioul domestique, ont augmenté de 715.000 barils la semaine dernière pour atteindre 105,6 millions de barils, alors qu’un sondage Reuters auprès d’analystes tablait sur une hausse de 1,3 million de barils, selon les données de l’Energy Information Administration EIA/S

La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite qui combat les Houthis au Yémen a déclaré jeudi que ce groupe aligné sur l'Iran avait attaqué la raffinerie de Jazan appartenant à Saudi Aramco, au lendemain d'une attaque contre la plus grande raffinerie de pétrole du royaume

Mercredi, les Houthis ont revendiqué des attaques contre Ras Tanura, la plus grande raffinerie d'Arabie saoudite et une plaque tournante majeure pour l'exportation de brut, ainsi que contre les ports de Djeddah et de Jazan, sur la mer Rouge

Des drones ukrainiens ont frappé une raffinerie de pétrole russe située dans la région méridionale de Krasnodar pendant la nuit, a indiqué jeudi le renseignement militaire de Kyiv

La société thaïlandaise Bangchak Corp BCP.BK a déclaré jeudi qu’elle avait fermé toutes les unités de production de sa raffinerie de Phra Khanong à Bangkok à la suite d’un incendie