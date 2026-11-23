Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont chuté de plus de 4 % lundi, dans le sillage de la baisse des cours sous-jacents du brut.

À 17 h 01 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 56,34 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , en baisse de 2,60 dollars par rapport à la clôture précédente.

Les cours du pétrole ont baissé lundi, l'augmentation des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient et la remise en service d'un oléoduc libyen ayant compensé les inquiétudes liées aux attaques persistantes contre les navires et les raffineries dans la région. O/R

L’Ukraine a coulé dimanche une corvette de la marine russe dans un port libyen à l’aide de drones maritimes, a déclaré le président Volodimir Zelensky, marquant ainsi une escalade significative de la campagne menée par Kyiv contre les actifs russes bien au-delà de la mer Noire.

JPMorgan estime que la demande mondiale de pétrole a baissé de 3 millions de barils par jour depuis le début de l’année, le diesel représentant la plus grande part de la baisse de la demande en carburants de transport, avec une consommation en recul de 0,8 million de barils par jour, principalement en raison des prix record des produits raffinés plutôt que de ceux du brut.