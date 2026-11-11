Distillats européens-Les marges bénéficiaires du diesel progressent

Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont progressé de plus de 3,5 % mercredi.
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À 17 h 27 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 70,66 dollars par baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , soit une hausse d'environ 2,52 dollars par rapport à la clôture précédente.
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Une attaque de drone a provoqué un incendie dans la zone portuaire d'Oust-Louga, au bord de la mer Baltique, dans le nord-ouest de la Russie, blessant trois travailleurs, a déclaré mercredi le gouverneur régional Aleksandr Drozdenko sur Telegram
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Les stocks américains de pétrole brut et de produits pétroliers devraient avoir baissé la semaine dernière, selon un sondage Reuters élargi publié mardi
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Le différentiel au comptant du diesel à 10 ppm de soufre en Asie GO10-SIN-DIF a chuté à son plus bas niveau depuis plus d’un an et demi, atteignant une prime de 4 cents par baril, selon les données de LSEG, sous la pression d’une offre régionale suffisante à court terme
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Les importations de diesel et de gazole de l’UE-27 et du Royaume-Uni s’élèvent à environ 643 000 barils par jour depuis le début du mois, selon les données de Kpler, contre une moyenne de 801 000 bpd pour l’ensemble du mois d’octobre
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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0,1 GO Barge
écarts FOB ARA par tonne
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0,1 GO de cargaison
différences CIF NWE par tonne
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0,1 GO de cargaison
différences CIF Méditerranée par tonne
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Écarts de barge à 50 ppm FOB ARA par tonne
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Diesel
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de diesel
écarts FOB ARA
par tonne
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Cargaison de diesel
différentiel CIF NWE
par tonne
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Nov. - 22 $
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Totsa
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Vitol
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Cargaison de diesel
écarts CIF Méditerranée
par tonne
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Décembre + 34 $
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Kérosène
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de carburant pour avions
écarts FOB FARAG
par tonne
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Cargaison de kérosène
CIF NWE par tonne
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CCM + 30 $
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Gunvor
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BP
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Fioul
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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0,5 % barge FOB ARA par tonne
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3,5 % barge
FOB ARA par tonne
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Gazole à faible teneur en soufre ICE
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LGOc1
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Cours de clôture précédent
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Contrats à terme ICE sur le gazole à faible teneur en soufre par rapport aux contrats à terme Brent (par baril)
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70,66 $
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68,14 $
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Écart de prix du diesel
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