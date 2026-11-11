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Distillats européens-Les marges bénéficiaires du diesel progressent
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 18:46

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Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont progressé de plus de 3,5 % mercredi.

  • À 17 h 27 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 70,66 dollars par baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , soit une hausse d'environ 2,52 dollars par rapport à la clôture précédente.

  • Une attaque de drone a provoqué un incendie dans la zone portuaire d'Oust-Louga, au bord de la mer Baltique, dans le nord-ouest de la Russie, blessant trois travailleurs, a déclaré mercredi le gouverneur régional Aleksandr Drozdenko sur Telegram

  • Les stocks américains de pétrole brut et de produits pétroliers devraient avoir baissé la semaine dernière, selon un sondage Reuters élargi publié mardi

  • Le différentiel au comptant du diesel à 10 ppm de soufre en Asie GO10-SIN-DIF a chuté à son plus bas niveau depuis plus d’un an et demi, atteignant une prime de 4 cents par baril, selon les données de LSEG, sous la pression d’une offre régionale suffisante à court terme

  • Les importations de diesel et de gazole de l’UE-27 et du Royaume-Uni s’élèvent à environ 643 000 barils par jour depuis le début du mois, selon les données de Kpler, contre une moyenne de 801 000 bpd pour l’ensemble du mois d’octobre

Transactions

Offres d'achat

Offres

Séance précédente

Vendeur

Acheteur

0,1 GO Barge

écarts FOB ARA par tonne

0,1 GO de cargaison

différences CIF NWE par tonne

0,1 GO de cargaison

différences CIF Méditerranée par tonne

Écarts de barge à 50 ppm FOB ARA par tonne

Diesel

Transactions

Offres d'achat

Offres

Séance précédente

Vendeur

Acheteur

Barge de diesel

écarts FOB ARA

par tonne

Cargaison de diesel

différentiel CIF NWE

par tonne

Nov. - 22 $

Totsa

Vitol

Cargaison de diesel

écarts CIF Méditerranée

par tonne

Décembre + 34 $

Kérosène

Transactions

Offres d'achat

Offres

Séance précédente

Vendeur

Acheteur

Barge de carburant pour avions

écarts FOB FARAG

par tonne

Cargaison de kérosène

CIF NWE par tonne

CCM + 30 $

Gunvor

BP

Fioul

Transactions

Offres d'achat

Offres

Séance précédente

Vendeur

Acheteur

0,5 % barge FOB ARA par tonne

3,5 % barge

FOB ARA par tonne

Gazole à faible teneur en soufre ICE

LGOc1

Cours de clôture précédent

Contrats à terme ICE sur le gazole à faible teneur en soufre par rapport aux contrats à terme Brent (par baril)

70,66 $

68,14 $

Écart de prix du diesel

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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