Distillats européens-Les marges bénéficiaires du diesel progressent

Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont progressé de plus de 3,5 % mercredi.

À 17 h 27 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 70,66 dollars par baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , soit une hausse d'environ 2,52 dollars par rapport à la clôture précédente.

Une attaque de drone a provoqué un incendie dans la zone portuaire d'Oust-Louga, au bord de la mer Baltique, dans le nord-ouest de la Russie, blessant trois travailleurs, a déclaré mercredi le gouverneur régional Aleksandr Drozdenko sur Telegram

Les stocks américains de pétrole brut et de produits pétroliers devraient avoir baissé la semaine dernière, selon un sondage Reuters élargi publié mardi

Le différentiel au comptant du diesel à 10 ppm de soufre en Asie GO10-SIN-DIF a chuté à son plus bas niveau depuis plus d’un an et demi, atteignant une prime de 4 cents par baril, selon les données de LSEG, sous la pression d’une offre régionale suffisante à court terme