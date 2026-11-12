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Distillats européens-Baisse des marges bénéficiaires du diesel
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 18:48

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Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont reculé de près de 5 % jeudi.

  • À 17 h 26 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 69,21 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , soit une baisse d'environ 3,60 dollars par rapport à la clôture précédente

  • Les stocks de gazole détenus de manière indépendante dans le pôle de raffinage et de stockage Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) sont restés pratiquement inchangés, progressant légèrement de 0,2 % par rapport à la semaine précédente pour s'établir à 1,79 million de tonnes, tout en affichant une baisse de près de 22 % en glissement annuel, selon les données publiées jeudi par le cabinet de conseil néerlandais Insights Global

  • Les stocks de fioul de l'ARA ont augmenté de 8 % sur la semaine, pour atteindre 973 000 tonnes

  • Les stocks américains de distillats, qui comprennent le diesel et le fioul domestique, ont augmenté de 4,1 millions de barils au cours de la semaine pour atteindre 103,3 millions de barils, alors que les prévisions tablaient sur une baisse d’un million de barils, a indiqué jeudi l’Energy Information Administration

  • Selon les experts, les entreprises américaines ne devraient pas importer de diesel russe, alors qu'un pétrolier chargé de ce carburant est à l'ancre au large de la côte Est des États-Unis, et ce malgré la suspension temporaire par le président Donald Trump de certaines sanctions pesant sur les exportations de carburant de Moscou

Transactions

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Vendeur

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0,1 GO Barge

écarts FOB ARA par tonne

0,1 GO de cargaison

différences CIF NWE par tonne

0,1 GO de cargaison

différences CIF Méditerranée par tonne

Différences pour les barges à 50 ppm FOB ARA par tonne

Diesel

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Acheteur

Barge de diesel

écarts FOB ARA

par tonne

Cargaison de diesel

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par tonne

Déc. + 42 $

Déc. + 66

Cargaison de diesel

différences CIF Méditerranée

par tonne

Déc. + 64 $

Kérosène

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Barge de carburant pour avions

écarts FOB FARAG

par tonne

Cargaison de kérosène

CIF NWE par tonne

CCM + 30 $

Fioul

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Vendeur

Acheteur

0,5 % FOB ARA par tonne sur barge

3,5 % par barge

FOB ARA par tonne

Gazole à faible teneur en soufre ICE

LGOc1

Cours de clôture précédent

Contrats à terme ICE sur le gazole à faible teneur en soufre par rapport aux contrats à terme Brent (par baril)

69,21 $

72,81 $

Écart de prix du diesel

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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