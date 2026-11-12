Distillats européens-Baisse des marges bénéficiaires du diesel

Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont reculé de près de 5 % jeudi.

À 17 h 26 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 69,21 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , soit une baisse d'environ 3,60 dollars par rapport à la clôture précédente

Les stocks de gazole détenus de manière indépendante dans le pôle de raffinage et de stockage Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) sont restés pratiquement inchangés, progressant légèrement de 0,2 % par rapport à la semaine précédente pour s'établir à 1,79 million de tonnes, tout en affichant une baisse de près de 22 % en glissement annuel, selon les données publiées jeudi par le cabinet de conseil néerlandais Insights Global

Les stocks de fioul de l'ARA ont augmenté de 8 % sur la semaine, pour atteindre 973 000 tonnes

Les stocks américains de distillats, qui comprennent le diesel et le fioul domestique, ont augmenté de 4,1 millions de barils au cours de la semaine pour atteindre 103,3 millions de barils, alors que les prévisions tablaient sur une baisse d’un million de barils, a indiqué jeudi l’Energy Information Administration