Distillats européens-Baisse des marges bénéficiaires du diesel

Les marges de raffinage du diesel en Europe du Nord-Ouest ont reculé de près de 5 % jeudi.
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À 17 h 26 GMT, les contrats à terme sur le gazole à faible teneur en soufre LGOc1 s'échangeaient avec une prime de 69,21 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le Brent LCOc1 , soit une baisse d'environ 3,60 dollars par rapport à la clôture précédente
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Les stocks de gazole détenus de manière indépendante dans le pôle de raffinage et de stockage Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA) sont restés pratiquement inchangés, progressant légèrement de 0,2 % par rapport à la semaine précédente pour s'établir à 1,79 million de tonnes, tout en affichant une baisse de près de 22 % en glissement annuel, selon les données publiées jeudi par le cabinet de conseil néerlandais Insights Global
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Les stocks de fioul de l'ARA ont augmenté de 8 % sur la semaine, pour atteindre 973 000 tonnes
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Les stocks américains de distillats, qui comprennent le diesel et le fioul domestique, ont augmenté de 4,1 millions de barils au cours de la semaine pour atteindre 103,3 millions de barils, alors que les prévisions tablaient sur une baisse d’un million de barils, a indiqué jeudi l’Energy Information Administration
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Selon les experts, les entreprises américaines ne devraient pas importer de diesel russe, alors qu'un pétrolier chargé de ce carburant est à l'ancre au large de la côte Est des États-Unis, et ce malgré la suspension temporaire par le président Donald Trump de certaines sanctions pesant sur les exportations de carburant de Moscou
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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0,1 GO Barge
écarts FOB ARA par tonne
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0,1 GO de cargaison
différences CIF NWE par tonne
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0,1 GO de cargaison
différences CIF Méditerranée par tonne
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Différences pour les barges à 50 ppm FOB ARA par tonne
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Diesel
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de diesel
écarts FOB ARA
par tonne
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Cargaison de diesel
différences CIF NWE
par tonne
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Déc. + 42 $
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Déc. + 66
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Cargaison de diesel
différences CIF Méditerranée
par tonne
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Déc. + 64 $
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Kérosène
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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Barge de carburant pour avions
écarts FOB FARAG
par tonne
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Cargaison de kérosène
CIF NWE par tonne
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CCM + 30 $
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Fioul
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Transactions
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Offres d'achat
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Offres
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Séance précédente
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Vendeur
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Acheteur
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0,5 % FOB ARA par tonne sur barge
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3,5 % par barge
FOB ARA par tonne
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Gazole à faible teneur en soufre ICE
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LGOc1
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Cours de clôture précédent
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Contrats à terme ICE sur le gazole à faible teneur en soufre par rapport aux contrats à terme Brent (par baril)
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69,21 $
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72,81 $
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Écart de prix du diesel
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