Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dispersion d'une manifestation en faveur de la démocratie à Hong Kong Reuters • 26/04/2020 à 16:06









HONG KONG, 26 avril (Reuters) - La police anti-émeute hongkongaise a dispersé dimanche une manifestation de quelque 300 militants en faveur de la démocratie dans la ville sous administration chinoise, malgré l'interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes pour cause de coronavirus. Les manifestants, pour la plupart jeunes et cagoulés, ont envahi le centre commercial Cityplaza au cri de "Libérez Hong Kong, révolution de notre temps !", en entonnant des chants de protestation. Il s'agissait du premier rassemblement d'ampleur depuis que le gouvernement local a interdit toute réunion publique à la fin mars, dans le but officiel d'endiguer la propagation du coronavirus. Hong Kong est secoué depuis juin 2019 par un vaste mouvement en faveur du respect des principes démocratiques à Hong Kong et contre une influence excessive de Pékin à l'encontre du principe "un pays, deux systèmes" qui a présidé à la rétrocession à la Chine de l'ex-colonie britannique, en 1997. (Jessie Pang et Tyrone Siu, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.