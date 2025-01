Disparition de Lydie Logé: Monique Olivier emmenée au domicile de la jeune femme dans l'Orne

Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, lors de son procès à la Cour d'assises de Nanterre le 28 novembre 2023 ( AFP / Miguel MEDINA )

Monique Olivier, qui a avoué son implication dans la disparition de Lydie Logé que son ex-époux Michel Fourniret est soupçonné d'avoir tuée, est arrivée mardi en fin d'après-midi devant le domicile où vivait la jeune femme dans l'Orne en 1993.

Selon un journaliste de l'AFP présent sur les lieux, Monique Olivier est arrivée dans un convoi d'au moins six véhicules vers 16H45 devant la maison où vivait Lydie Logé à Saint-Christophe-le-Jajolet, entourée d'une bonne dizaine de gendarmes, et en présence de la juge d'instruction du pôle des crimes sériels et non élucidés de Nanterre (Hauts-de-Seine) Sabine Khéris.

Il s'agit de localiser le corps, plus de 30 ans après la disparition de Lydie Logé, alors âgée de 29 ans, et que le tueur en série Michel Fourniret est soupçonné d'avoir tuée.

La pavillon étroit, entouré d'un jardin, se situe dans un cadre champêtre, face à un champ à la sortie de ce village de 240 habitants, au sud d'Argentan. Une quinzaine de journalistes étaient sur place.

Mme Olivier a été mise en examen depuis janvier 2021 pour complicité d'arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration arbitraire dans l'enquête concernant la disparition de cette femme de 29 ans en décembre 1993.

Me Corinne Herrmann, avocate de la famille de la victime, a déclaré sur RTL mardi matin toute l'importance de ces fouilles.

"Il existe des cas où on a retrouvé des corps plus de trente ans après les faits. Sur les indications de Monique Olivier, c'est plus difficile parce qu'elle se repère mal. Mais il faut toujours tout tenter", a-t-elle dit.

"Les familles ont besoin de réponses. La famille de Lydie Logé a besoin de pouvoir lui donner une sépulture digne. Ils ont besoin de retrouver le corps de Lydie. Il faut tenter le tout pour le tout", a ajouté Me Herrmann.

Lydie Logé, mère d'un garçon de sept ans, a disparu le 18 décembre 1993 dans le village de Saint-Christophe-le-Jajolet, dans l'Orne, où elle habitait. Après avoir fait ses courses de Noël avec une amie, dernière personne à l'avoir vue vivante, elle était rentrée chez elle.

Une vue de la maison de Lydie Logé, disparue à Saint-Christophe-le-Jajolet, le 21 janvier 2025 dans l'Orne ( AFP / LOU BENOIST )

Alors que deux enquêtes de 1994 à 1998 puis de 2004 à 2009, avaient abouti à des non-lieux, les investigations ont été relancées en 2018 après des rapprochements établis entre les traces ADN issues de composés organiques trouvés dans la camionnette de Michel Fourniret et l'ADN de la mère de Lydie Logé.

Le 22 décembre 2020, le tueur en série avait été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort. Son ex-épouse, Monique Olivier, est quant à elle poursuivie pour complicité.

L'"Ogre des Ardennes" est décédé quelques mois plus tard, en mai 2021.

Près de trente ans après les faits, en juin 2023, les sœurs de la jeune femme avaient lancé un appel à témoins sur RTL pour tenter d'obtenir des informations sur cette disparition.