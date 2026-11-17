( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le géant américain du divertissement Disney a fait état mardi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes avec une croissance de ses trois grands métiers, et annoncé une montée en puissance de son plan d'économies.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice comptable décalé (clôturé début octobre) affiche une progression de 16 %, à 25,9 milliards de dollars, selon un communiqué, contre 25,2 attendus par le marché.

Les résultats de Disney sont tronqués du fait de l'intégration d'une 53e semaine comptable pour l'exercice 2026 (clôturé début octobre), alors que l'année précédente n'en comptait que 52.

Hors cet effet, la hausse du chiffre d'affaires est quasiment amputée de moitié.

L'activité divertissement (entertainment), qui comprend cinéma, télévision et streaming, a tiré son épingle du jeu, avec une croissance de 17 % sur un an (9 % hors effet de la semaine supplémentaire).

Le groupe de Burbank (Californie) a bénéficié de bonnes performances de ses films d'animation, en particulier "Toy Story 5", qui a récolté plus de 1,1 milliard de dollars au box-office mondial.

Il a aussi enregistré une augmentation de 19 % des revenus tirés de ses plateformes de streaming (Disney+, Hulu et ESPN+).

Fort de l'accélération du streaming, Disney a indiqué prévoir de renforcer ses investissements dans les contenus et le marketing pour la vidéo par abonnement, notamment à l'international.

Le groupe a, en outre, vu ses marges progresser sur ce segment et entend les améliorer encore à l'avenir. Après avoir englouti des milliards durant ses premières années d'existence (lancement en 2019), le streaming est ainsi désormais une source de profits récurrents.

3 milliards d'économies annuelles

Lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats, le patron Josh D'Amaro a indiqué que l'entreprise étudiait le lancement d'une offre gratuite de streaming.

Elle aurait, selon lui, le double avantage d'accélérer le développement de la publicité sur ses plateformes et d'attirer de nouveaux abonnés ou d'en retenir certains.

Disney entend aussi valoriser davantage sa bibliothèque de films et séries au-delà de ses propres plateformes, comme en témoigne un récent accord de distribution avec Netflix.

Les ventes de contenus ont ainsi bondi de 21% sur un an lors du quatrième trimestre comptable.

Deuxième grand département de Disney, à savoir les programmes sportifs (principalement le groupe de chaînes ESPN), a lui vu son chiffre d'affaires avancer de 16 % sur un an.

Il est parvenu à maîtriser ses coûts (+6 % pour cette branche), notamment du fait de la perte des droits de retransmission des réunions de la ligue d'arts martiaux mixtes UFC.

Quant à la troisième division de Disney, les parcs et croisières, sa croissance ressort à 15 %.

Les croisières et l'hôtellerie ont tiré l'ensemble (+24 %), tandis que la billetterie des parcs (+13 %) et les ventes sur site (+11 %) ont été moins fringantes.

A l'échelle du groupe tout entier, les coûts s'étant accru sensiblement moins vite (+10 %) que le chiffre d'affaires (+16 %), la rentabilité a bondi.

Le bénéfice net a ainsi quasiment doublé (+98 %) sur un an, à 2,9 milliards de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée de référence à Wall Street, il pointe à 1,77 dollar, contre 1,67 projeté par les analystes.

Après avoir évoqué un plan d'économies au trimestre précédent, Disney a fixé publiquement mardi l'objectif de réaliser trois milliards d'économies annuelles d'ici l'année fiscale 2029.

La société va en passer, pour cela, par des réductions de postes, a laissé entendre le patron Josh D'Amaro, sans plus de précision, plusieurs médias américains annonçant des milliers de licenciements.

Pour l'exercice 2027, elle prévoit une hausse à deux chiffres de son bénéfice net par action hors éléments exceptionnels, ainsi qu'un flux de trésorerie légèrement supérieur à celui de 2026.

La publication a fait passer brièvement l'action Disney dans le rouge, avant un redressement marqué. Vers 15H10 GMT, le titre gagnait 2,38%.