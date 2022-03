Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Disney: vers une suspension des activités en Russie information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 12:40

(CercleFinance.com) - Après avoir annoncé la semaine dernière mettre en pause la sortie en salle de ses films en Russie, Disney a annoncé hier soir prendre des mesures supplémentaires afin de suspendre toutes ses autres activités en Russie.



'Cela comprend les licences de contenu et de produit, les activités de Disney Cruise Line, le magazine et les tournées National Geographic, les productions de contenu local et les chaînes linéaires', détaille la société.



Si certaines activités commerciales peuvent être interrompues immédiatement, d'autres comme les canaux linéaires et certains contenus et licences de produits, prendront un peu plus de temps 'compte tenu des complexités contractuelles'.