Disney : va supprimer 32 000 emplois dans ses parcs

(CercleFinance.com) - Disney prévoit de supprimer 32.000 emplois dans ses parcs, ses attractions et ses activités, ce qui est plus que prévu, a déclaré le géant du divertissement. Le groupe, qui cite l'impact de Covid-19, a déclaré que les réductions auront lieu au cours du premier semestre de l'année fiscale 2021, d'ici la fin mars. Pour mémoire, Disney avait auparavant l'intention de supprimer environ 28 000 emplois dans sa division des parcs à thème. Disney a déclaré qu'environ 37 000 employés sont actuellement en congé en raison de l'impact de Covid sur ses activités, mais qu'il n'est pas prévu de mettre fin à leur emploi. La société employait environ 203 000 personnes au début du mois d'octobre, dont environ 155 000 travaillent dans le segment des parcs, des attractions et des activités.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE -1.51%