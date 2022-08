Disney : un investisseur activiste prône une scission d'ESPN

(AOF) - L'investisseur activiste Third Point LLC de Dan Loeb a pris une nouvelle participation dans Disney et appelle la société de médias à acheter le reste de Hulu, à explorer la possibilité de se séparer d'ESPN et à renouveler son conseil d'administration, rapporte le Wall Street Journal. La nouvelle participation de Third Point représente moins de 1% des actions de Disney en circulation et est évaluée aujourd'hui à environ 1 milliard de dollars, selon une personne connaissant bien le dossier.

