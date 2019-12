Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney : 'The Rise of Skywalker' en tête du box-office Cercle Finance • 23/12/2019 à 12:42









(CercleFinance.com) - 'Star Wars: The Rise of Skywalker' de Disney-Lucasfilm a dominé le box-office pour son week-end d'ouverture, selon les chiffres fournis par BoxOfficeMojo.com. La conclusion de la saga de plus de 40 ans a rapporté 175,5 millions de dollars entre vendredi dernier et dimanche, a indiqué le site Internet. Alors que le nouveau film - qui présente Rey (Daisy Ridley) en tant que jeune Jedi en formation - marque la conclusion de la saga 'Star Wars' démarrée en 1977, d'autres films et séries consacrés à cet univers très rentable sont déjà programmés par Disney, désormais propriétaire de la franchise. Sur Disney +, l'émission 'The Mandalorian' est actuellement disponible et Ewan McGregor devrait reprendre le rôle d'Obi-Wan Kenobi dans une prochaine série prévue pour le service de streaming.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +0.54%