Disney suspend toutes ses activités en Russie

(AOF) - Walt Disney a annoncé la suspension de toutes ses activités en Russie après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Après la mise en pause de la sortie de ses films dans le pays, la compagnie californienne a annoncé suspendre toutes ses autres activités, y compris les licences de contenu et de produits, les activités de Disney Cruise Line, le magazine et les circuits National Geographic, les productions de contenu local et les chaînes linéaires.

"Nous pouvons interrompre et interromprons immédiatement certaines de ces activités commerciales, a déclaré Disney dans un communiqué. D'autres, comme les chaînes linéaires et certaines licences de contenu et de produits, prendront du temps en raison de la complexité des contrats".

