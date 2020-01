Disney : Star Wars toujours en tête du box-office

(CercleFinance.com) - Selon BoxOfficeMojo.com, le film 'Star Wars: The Rise of Skywalker' s'est maintenu en tête du box-office en Amérique du Nord pour le troisième week-end de suite, avec près de 34 millions de dollars de recettes en salles.

Le neuvième épisode de la célèbre saga commencée en 1977 -et dont la franchise a été rachetée par Disney il a quelques années- a ainsi dépassé 'Jumanji: The Next Level' et 'Little Women', qui ont engrangé respectivement 26,5 et 13,6 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada.