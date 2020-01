Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney : service Disney+ disponible le 24 mars Cercle Finance • 21/01/2020 à 14:57









(CercleFinance.com) - Disney indique que sa filiale Direct-to-Consumer & International (DTCI) a finalement décidé de lancer Disney+ le 24 mars, dans plusieurs pays d'Europe, avec des prix d'abonnement de 6,99 euros / 5,99 livres par mois, ou de 69,99 euros / 59,99 livres par an. Ce service de streaming sera disponible au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse et en Autriche. D'autres pays d'Europe, dont la Belgique, les pays scandinaves et le Portugal, seront lancés cet été. Le géant américain des médias et du divertissement précise que les abonnés pourront profiter du service Disney+ sur la plupart des téléphones portables et écrans connectés (consoles de jeux, lecteurs multimédia, téléviseurs connectés, etc.).

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE -0.27%