Cercle Finance • 22/06/2020 à 16:14

Disney : réouverture de Disneyland Paris prévue le 15 juillet









(CercleFinance.com) - Disney a annoncé lundi qu'il prévoyait une réouverture 'par étapes' de son parc Disneyland Paris à partir du 15 juillet, après quatre mois de fermeture dus à l'épidémie de coronavirus. Les visiteurs auront accès, dans un premier temps, aux attractions du Parc Disneyland, au parc Walt Disney Studios, au manoir hôtelier Disney Newport Bay Club, ainsi qu'à la zone commerciale Disney Village, précise le géant du divertissement américain dans un communiqué. Afin de respecter les normes de distanciation sociale, Disney dit prévoir une affluence réduite et indique qu'il privilégiera les billets payés à l'avance et les réservations.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE -1.01%