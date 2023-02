Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney: recul de 7% du BPA ajusté au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Walt Disney a publié mercredi soir un bénéfice net en hausse de 11% à 1,28 milliard de dollars pour son premier trimestre 2022-23, soit 70 cents par action, mais à l'exclusion d'éléments exceptionnels, son BPA s'est contracté de 7% à 99 cents.



Le géant des médias et du divertissement a vu son résultat opérationnel des segments reculer de 7% à 3,04 milliards, malgré des revenus en hausse de 8% à 23,5 milliards de dollars, grâce essentiellement à sa division parcs, expériences et produits (+21%).



'Le travail que nous menons autour de la créativité, tout en réduisant les dépenses, conduira à une croissance durable et à la rentabilité pour nos activités de streaming, nous plaçant en meilleure position face aux défis économiques futurs', affirme son CEO Robert Iger.





