Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Disney: plus forte hausse du Dow Jones, Barclays à l'achat information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Disney affiche la plus forte hausse du Dow Jones lundi à Wall Street, à la faveur d'un relèvement de recommandation de Barclays sur le titre.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indique être passé de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' sur l'action, avec un objectif de cours rehaussé de 95 à 135 dollars.



Selon l'analyste, il est temps de se repencher sur le dossier suite à la dernière publication de résultats qui a montré une génération de trésorerie supérieure aux attentes ainsi que des prévisions meilleures que prévu.



De son point de vue, ces chiffres laissent penser que les résultats du groupe de médias pourrait avoir atteint un point bas, une dynamique qui a permis au titre de surperformer le marché depuis le début de l'année, avec un gain de 28% contre une hausse de 10% pour l'indice S&P 500.



L'action du géant du divertissement prenait 2,3% suite à ces commentaires.





Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +2.41%