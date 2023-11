Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney: nomination d'un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - Walt Disney annonce la nomination de Hugh F Johnston comme senior vice-président exécutif et directeur financier (CFO) à compter du 4 décembre prochain, un poste auquel il relèvera directement du CEO Robert A Iger.



Hugh Johnston rejoindra le groupe de médias et de divertissement après avoir été vice-président du conseil et CFO du groupe agroalimentaire PepsiCo, où il a occupé de nombreux postes de direction au cours d'une carrière de 34 ans.



En tant que CFO de Disney, il dirigera son organisation financière mondiale, supervisant notamment la planification et l'analyse financières, les relations avec les investisseurs, la gestion des risques, la fiscalité et la trésorerie.





Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +0.40%