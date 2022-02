Disney: net rebond des revenus des parcs et du streaming

(AOF) - Disney a publié hier soir un bénéfice au quatrième trimestre 2021 de 1,15 milliard de dollars, soit 63 cents par action, contre à peine 2 cents un an plus tôt. Hors éléments exceptionnel, le bénéfice ressort à 1,06 dollar par action, contre 32 cents l'an passé à la même époque, loin devant le consensus FactSet qui visait 74 cents. Le chiffre d'affaires total a bondi de 34% pour atteindre 21,82 milliards, alors que le consensus était de 20,27 milliards. Très surveillés, les revenus de la division Parks, Experiences and Products a plus que doublé pour s'établir à 7,23 milliards de dollars.

L'activité Direct-to-Consumer, qui comprend notamment les plateforme de streaming du groupe, a quant à elle connu une croissance de 34% à 4,69 milliards de dollars. Au 1er janvier 2022, Disney+ comptait 129,8 millions d'abonnés dans le monde.

