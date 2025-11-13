Disney met en garde contre un conflit de distribution potentiellement long avec YouTube TV, les actions chutent

Le bénéfice de l'unité de diffusion en continu augmente de 39 % grâce à Disney+ et Hulu, qui comptent 12,5 millions d'abonnés supplémentaires

Les actions chutent de 6,6 %, le chiffre d'affaires global étant inférieur aux attentes du marché

Le bénéfice de l'unité de télévision traditionnelle baisse de 21 %, les revenus d'ESPN chutent

Walt Disney DIS.N a indiqué jeudi qu'il se préparait à une lutte potentiellement prolongée avec YouTube TV pour la distribution de ses chaînes de télévision, inquiétant les investisseurs quant aux perspectives de son activité de télévision déjà en déclin et faisant chuter ses actions de 6,6 %.

La société a également manqué aux attentes en matière de revenus trimestriels, la faiblesse du câble ayant éclipsé la forte croissance des activités de streaming et de parcs de la société, qui ont permis de dépasser les prévisions de bénéfices.

Lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, le directeur financier Hugh Johnston a déclaré aux analystes que Disney avait "construit une couverture" dans ses prévisions en supposant que les négociations pourraient s'éterniser. Les réseaux de Disney ont disparu de YouTube TV - le quatrième fournisseur de télévision payante aux États-Unis avec environ 10 millions d'abonnés - le 30 octobre, dans le cadre du dernier conflit sur les droits de diffusion entre l'unité Alphabet et une grande société de médias. Le contenu de NBCUniversal avait également été brièvement désactivé sur YouTube TV au début de l'année en raison d'un différend similaire.

Les analystes de Morgan Stanley estiment qu'une coupure de 14 jours sur YouTube TV coûterait à Disney environ 60 millions de dollars de revenus. Les discussions tendues soulignent la croissance rapide de YouTube TV ainsi que les vastes ressources financières de Google GOOGL.O , qui lui donnent plus de poids dans les négociations avec les sociétés de médias.

"L'accord que nous avons proposé est égal ou supérieur à ce que d'autres grands distributeurs ont déjà accepté", a déclaré Bob Iger, directeur général de Disney, en faisant référence aux discussions avec YouTube TV.

"Bien que nous ayons travaillé sans relâche pour conclure cet accord et rétablir notre chaîne sur la plateforme, il est également impératif que nous nous assurions de conclure un accord qui reflète la valeur que nous offrons et que, par ailleurs, YouTube et Alphabet nous ont dit être supérieure à celle de tout autre fournisseur."

RACHAT D'ACTIONS, AUGMENTATION DES DIVIDENDES

Le géant des médias et du divertissement a également dévoilé son intention d'augmenter son dividende de 50 % et de doubler son plan de rachat d'actions pour l'exercice 2026.

Elle a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,11 dollar pour son quatrième trimestre se terminant en septembre, soit une baisse de 3 % par rapport à l'année précédente, mais 6 cents de plus que l'estimation moyenne du LSEG.

Les bénéfices ont augmenté dans l'unité des parcs à thème de Disney, en partie grâce à l'expansion de l'activité des navires de croisière américains et à la croissance de Disneyland Paris.

Les bénéfices de son activité de diffusion en continu ont bondi de 39 % pour atteindre 352 millions de dollars. Disney a déclaré avoir ajouté 12,5 millions d'abonnés à Disney+ et à Hulu au cours du trimestre, pour atteindre un total de 196 millions.

Un nouvel accord de distribution avec le fournisseur de câble et de haut débit Charter Communications CHTR.O a contribué à attirer de nouveaux clients de streaming, a déclaré le directeur financier Hugh Johnston à Reuters.

Le film "Lilo & Stitch", qui a fait un tabac au box-office, a été lancé sur Disney+ au cours du trimestre et a été visionné 14,3 millions de fois au cours des cinq premiers jours, a-t-il dit.

Disney s'est remodelée pour s'adapter au déclin de la télévision traditionnelle et de la télévision par câble qui touche l'ensemble du secteur. Elle a investi dans de nouveaux parcs d'attractions et navires de croisière et s'est efforcée d'attirer des abonnés vers ses services de diffusion en continu.

Le directeur général Bob Iger a entrepris une politique agressive de réduction des coûts lorsqu'il est revenu chez Disney en 2022. Son contrat actuel expire à la fin de l'année 2026 et Disney a déclaré qu'elle nommerait le successeur de Bob Iger au début de l'année prochaine.

LE DÉCLIN DE LA TÉLÉVISION TRADITIONNELLE

Le rapport de résultats publié jeudi fait état d'une baisse continue des redevances télévisuelles et des recettes publicitaires, mais la société se montre confiante pour les deux années à venir.

Disney prévoit une croissance à deux chiffres du bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026, conformément à ses prévisions précédentes. La société a également déclaré qu'elle prévoyait une croissance à deux chiffres du BPA ajusté pour l'exercice 2027.

Le conseil d'administration de la société a déclaré un dividende de 1,50 $ par action, contre 1 $ auparavant, et a doublé son rachat d'actions pour le porter à 7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026.

Au cours du trimestre qui vient de s'achever, les recettes de Disney ont été comparables à celles de l'année précédente, à savoir 22,5 milliards de dollars, mais inférieures aux prévisions des analystes qui tablaient sur 22,75 milliards de dollars.

Le bénéfice d'exploitation de la division divertissement a chuté de plus d'un tiers, à 691 millions de dollars, après que les films de cette année n'ont pas égalé le succès des films de l'année dernière, "Inside Out 2" et "Deadpool & Wolverine".

Le bénéfice de l'unité de télévision traditionnelle a chuté de 21 % pour atteindre 391 millions de dollars, et les revenus d'ESPN ont également diminué.

L'unité "expériences", qui comprend les parcs à thème, a enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,88 milliard de dollars, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année précédente. Une partie de cette croissance est due à l'augmentation du nombre de jours-passagers sur les bateaux de croisière Disney, a indiqué la société.

"Cette année encore a été marquée par de grands progrès, car nous avons renforcé la société en tirant parti de la valeur de nos actifs créatifs et de nos marques, et nous avons continué à faire des progrès significatifs dans nos activités de vente directe aux consommateurs", a déclaré Bob Iger dans un communiqué.