Disney: les résultats trimestriels et les abonnements à Disney+ déçoivent

Surtout, les abonnements à la plateforme phare du studio hollywoodien, Disney+, ont nettement ralenti. Ils n'ont progressé que de 1,8% par rapport au troisième trimestre, contre une croissance de 9,2% et 8,6% au cours des trimestres précédents. Le nombre total d'abonnés s'est donc établi à 118,1 millions (+2,1 millions).

La nouvelle vache à lait de Disney, l'activité de streaming, qui comprend également les produits internationaux, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,56 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près aux prévisions des analystes, qui tablaient en moyenne sur 4,58 milliards de dollars. En revanche, sa perte d'exploitation de plus de 600 millions de dollars a été beaucoup plus importante que prévu.

