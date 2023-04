Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney: le titre avance, Wells Fargo voit du potentiel information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 16:54









(CercleFinance.com) - Le titre Disney gagne du terrain lundi matin, soutenu par des commentaires favorables d'analyste concernant la capacité du géant américain des médias à faire croître ses résultats grâce à ses offres de streaming.



Une heure environ après le coup d'envoi des échanges, l'action du groupe de divertissement progresse d'un peu plus de 0,5%, alors que l'indice Dow Jones avance de 0,2%.



La valeur profite de la publication d'une note de Wells Fargo qui met en avant 'la meilleure opportunité au sein du secteur des médias'.



'Nous pensons que Disney va se se servir de Disney+, de Hulu et d'ESPN pour dépasser le seuil des 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires à horizon 2025 pour un BPA de plus de sept dollars par titre', explique le bureau d'études.



Wells Fargo, qui maintient sa recommandation 'surpondérer' sur le titre, dit avoir revu à la hausse son objectif de cours pour le porter de 141 à 147 dollars.



D'après la banque californienne, qui fait du titre sa meilleure idée dans le secteur des médias, l'action Disney dispose d'un potentiel haussier de l'ordre de 50%.





