Disney: le titre avance, UBS relève son objectif

(CercleFinance.com) - L'action Disney s'inscrit en hausse mercredi à la Bourse de New York après qu'UBS a relevé son objectif de cours sur la valeur.



Dans une étude diffusée dans la matinée, le bureau d'études indique avoir rehaussé sa cible sur le titre, portée de 120 à 140 dollars, disant percevoir plusieurs sources de potentiel haussier au sein du groupe de médias.



D'après UBS, le géant du divertissement pourrait générer une croissance moyenne annuelle de ses bénéfices de l'ordre de 25% sur les trois prochains exercices, notamment grâce à l'amélioration des performances de ses branches de parcs à thème et de streaming vidéo.



L'analyste évoque également la perspective d'une augmentation de l'activité de contenus sous l'effet d'une remontée des revenus en provenance des licences et des recettes tirées des prochaines sorties au 'box office'.



UBS déclare ainsi s'attendre à ce que le flux de trésorerie (FCF) de la société atteigne neuf milliards de dollars à horizon 2024, puis 14 milliards en 2026, ce qui devrait soutenir des rachats d'actions, la hausse du dividende et de nouveaux investissements.



A 11h15 (heure de New York), le titre avance de 1% alors que le S&P 500 progresse de 0,3%.





