Disney : le streaming change de patron

(AOF) - Joe Earley a été nommé président de la division Direct-to-Consumer de Disney Entertainment, avec effet immédiat, ont annoncé Alan Bergman et Dana Walden, coprésidents de Disney Entertainment. John Earley, qui était dernièrement président de Hulu, dirigera les efforts de Disney Entertainment en matière de streaming, y compris Disney+ et Hulu. Il succède à Michael Paull, qui quitte l'entreprise après six ans d'activité. Disney a dévoilé en février une importante restructuration.

" Dans ses nouvelles fonctions, M. Earley travaillera en étroite collaboration avec les équipes chargées des contenus au sein de l'entreprise afin de continuer de développer les efforts de streaming de l'entreprise (...) à travers Disney+ et Hulu " a expliqué Disney.

En outre, il continuera à diriger Hulu jusqu'à ce qu'un successeur soit identifié.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Analyse sectorielle Communication et Médias

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.