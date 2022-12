Disney: le scénario d'une scission soutient le titre information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 16:05

(CercleFinance.com) - Le titre Disney s'inscrit en hausse mardi à la Bourse de New York, porté par des spéculations sur une possible scission de ses réseaux de télévision ESPN et ABC.



Ces spéculations ont été suscitées par une note de recherche des analystes de Wells Fargo qui, dans leurs prévisions concernant le secteur des médias pour 2023, estiment que le groupe américain pourrait entamer l'an prochain les démarches en vue de scinder ces deux actifs.



D'après la banque californienne, Disney pourrait - afin de préparer le terrain - lancer une offre de streaming 'à la carte' autour d'ESPN, sa chaîne consacrée au sport, avant d'en rationaliser les coûts et le bilan dans l'optique d'une potentielle scission.



'Le résultat en serait un groupe Disney bien mieux portant', estiment ainsi les professionnels.



Vers 10h00 (heure de New York), l'action Disney gagnait 1,6%, plus forte hausse d'un indice Dow Jones en hausse de 0,2%. Depuis le début de l'année, la valeur reste en baisse de plus de 44% contre un repli de moins de 10% pour l'indice industriel.