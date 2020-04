Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney : le nouveau CEO rejoint le conseil d'administration Cercle Finance • 16/04/2020 à 14:55









(CercleFinance.com) - Walt Disney fait part de la nomination de son directeur général (CEO) Bob Chapek comme nouveau membre de son conseil d'administration. Pour rappel, il a été désigné CEO du géant des médias et du divertissement il y a quelques semaines. Auparavant, il a occupé les fonctions de président de Disney Parks, où il a supervisé l'ouverture du premier parc à thème du groupe en Chine. Il a succédé comme CEO à Robert Iger, qui a conservé le poste de président du conseil d'administration.

