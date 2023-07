Disney : le mandat de Robert A. Iger prolongé de deux ans

Analyse sectorielle Communication et Médias

Robert A. Iger est revenu au sein de l'entreprise en novembre 2022, après avoir été directeur général et président du conseil d'administration de 2005 à 2020, puis président exécutif et président du conseil d'administration jusqu'en 2021.

(AOF) - Le conseil d'administration de Disney a annoncé que Robert A. Iger a accepté de poursuivre son mandat de directeur général jusqu'au 31 décembre 2026. En votant à l'unanimité la prolongation de deux ans du contrat de Robert A. Iger, les membres indépendants du conseil d'administration ont noté que la prolongation de son contrat assure la continuité du leadership pendant la transformation en cours de la société et donne plus de temps pour exécuter un plan de transition pour la succession du PDG, qui reste une priorité pour le conseil d'administration.

