Disney : le film 'Jungle Cruise' numéro un aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Le film 'Jungle Cruise', produit par Disney, a pris la tête du box-office américain ce week-end avec plus de 34 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis, selon des données dévoilées par Box Office Mojo. Sorti la semaine dernière dans une trentaine de pays, le film, dont les vedettes sont Dwayne Johnson et Emily Blunt, a largement devancé 'The Green Knight', une relecture fantastique de l'histoire médiévale, et 'Old', un thriller psychologique. Adapté d'une célèbre attraction du parc Disneyland, 'Jungle Cruise' suit les aventures amazoniennes d'une scientifique britannique, le Dr. Lily Houghton, à bord du navire de Frank Wolff, un marin à la personnalité 'sarcastique'. Le budget total du film - qui fait l'objet d'une sortie simultanée sur la plateforme Disney + - est estimé à quelque 200 millions de dollars.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE -1.31%