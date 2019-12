Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney : le dernier 'Star Wars' en tête du box-office Cercle Finance • 30/12/2019 à 15:15









(CercleFinance.com) - Selon BoxOfficeMojo.com, le film 'Star Wars: The Rise of Skywalker' de Disney, dernier des neuf épisodes de la célèbre saga entamée en 1977, a engrangé 72 millions de dollars de recettes en salles en Amérique du Nord sur les trois derniers jours. Le film a ainsi tenu la tête du box-office pour un deuxième week-end consécutif, et réalisé le troisième plus fort démarrage de l'année après 'Avengers: Endgame' et 'The Lion King', deux autres productions de Disney.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE -1.35%