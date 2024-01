Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Disney: le bras de fer avec Nelson Peltz continue information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 16:34









(CercleFinance.com) - Trian Fund Management, le fonds d'investissement du milliardaire américain Nelson Peltz, a contesté jeudi la décision de Disney de rejeter la nomination de deux de ses représentants au conseil d'administration du groupe de médias.



Le fonds activiste cherchait à obtenir l'élection de Nelson Peltz et de Jay au conseil d'administration de Disney, mais le groupe de Burbank (Californie) a fermé la porte à cette idée mardi en dévoilant une liste de 12 administrateurs et administratrices choisis par le conseil.



Dans un communiqué diffusé jeudi, Peltz juge 'regrettable' qu'une entreprise aussi emblématique que Disney, avec tant de défis à relever et d'opportunités à saisir, ait refusé de s'engager sérieusement avec l'un de ses principaux actionnaires.



Il affirme vouloir maintenant obtenir le soutien d'autres actionnaires de l'entreprise afin de renouveler le conseil.



'Au lieu d'avoir un conseil d'administration composé d'administrateurs (...) pouvant apporter de nouvelles perspectives en vue de relever les défis actuels, Disney résiste au changement et demande aux actionnaires d'approuver un conseil d'administration essentiellement composé principalement d'administrateurs historiques (et de leurs successeurs choisis par leurs soins', souligne l'investisseur activiste.



Le fonds réclame en priorité la nomination d'un nouveau directeur général en vue de doper une rentabilité qu'il juge très inférieure à celles de ses concurrents, comme Netflix, et du secteur dans son ensemble.



L'action Disney affiche une hausse de 1,2% jeudi à Wall Street, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones.





Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +1.58%