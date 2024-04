Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Disney: la bataille du conseil remportée face à Nelson Peltz information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 15:58









(CercleFinance.com) - Disney a annoncé mercredi que ses actionnaires avaient approuvé la nomination des douze membres du conseil d'administration officiellement soutenus par le groupe, déjouant ainsi les plans de l'investisseur activiste Nelson Peltz qui cherchait à obtenir deux sièges au conseil.



L'information avait fait chuter de plus de 3% le titre hier à la Bourse de New York, mais l'action du géant américain du divertissement se reprenait d'environ 0,4% jeudi matin.



Disney a indiqué hier soir qu'à l'issue de son assemblée générale annuelle, ses actionnaires avaient accordé leur confiance au conseil d'administration actuellement présidé par Mark Parker, l'ancien directeur général de Nike, et notamment composé de Mary Barra, l'actuelle PDG de GM, et de James Gorman, l'ancien patron de Morgan Stanley.



Ce vote met un terme à un bras de fer ('proxy fight') qui durait depuis de longs mois, puisque Trian, le fonds d'investissement de Nelson Peltz, réclamait depuis le début de l'année deux sièges au conseil.



Mécontent des performances de Disney, le fonds Trian conteste la stratégie mise en place par le groupe de médias et demande la nomination d'un nouveau directeur général en vue de doper une rentabilité jugée très inférieure à celles de concurrents comme Netflix.





Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +0.45%