Disney: l'appel de Nelson Peltz avant l'AG rejeté

(CercleFinance.com) - Disney a demandé jeudi soir à ses actionnaires de ne pas accorder au milliardaire américain Nelson Peltz les deux sièges qu'il réclame au sein de son conseil d'administration.



L'investisseur activiste cherche à obtenir la nomination d'un nouveau directeur général en vue de doper la rentabilité du groupe de divertissement, qu'il juge très inférieure à celles de concurrents comme Netflix et du secteur dans son ensemble.



Dans un communiqué diffusé dans la soirée d'hier, le conseil d'administration recommande aux actionnaires de voter contre la nomination de Nelson Peltz, qui ne dispose selon lui d'aucune expérience dans les médias ni d'idées stratégiques intéressantes à proposer.



Quant à Jay Rasulo, le deuxième administrateur proposé par Trian, le fonds de Nelson Peltz, il a quitté Disney il y a 15 ans et n'a jamais retravaillé dans le secteur depuis, fait-il valoir.



Outre le projet de résolution soumis par Peltz, Disney demande à ses actionnaires de se prononcer contre les trois candidats proposés par un autre fonds activiste, Blackwells Capital.



Disney estime avoir mis en place la bonne stratégie afin de générer une croissance rentable et créer de la valeur pour les actionnaires en rendant l'entreprise plus efficiente, en se focalisant sur ses marques et franchises les plus fortes, en réduisant les coûts et en reprenant le versement d'un dividende.



Le groupe dit vouloir positionner son activité de streaming de telle sorte qu'elle génère une croissance et une rentabilité élevées, redynamiser sa division de cinéma, renforcer la chaîne sportive ESPN et relancer la branche de pars à thème.



L'assemblée générale de ses actionnaires se tiendra le 3 avril prochain.



Une heure environ après l'ouverture, le titre Disney perdait 0,7% alors que le Dow Jones abandonnait 0,3%.





