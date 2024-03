Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Disney: ISS pour l'entrée de Nelson Peltz au conseil information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 16:18









(CercleFinance.com) - ISS a recommandé jeudi aux actionnaires de Disney de se prononcer en faveur de l'entrée de l'investisseur activiste Nelson Peltz au sein du conseil d'administration du géant du divertissement.



Nelson Peltz, dont le fonds Trian possède une participation au capital du groupe de médias, tente d'obtenir depuis de longs mois deux sièges au conseil d'administration de l'entreprise, dont il conteste la stratégie.



Dans un communiqué, Disney s'est dit profondément en désaccord avec la recommandation émise par ISS, un cabinet spécialisé dans le conseil aux actionnaires.



'Nelson Peltz n'apporte aucun savoir-faire additionnel au conseil, ni le moindre projet significatif permettant de créer de la valeur pour les actionnaires dans un marché qui s'avère de plus en plus complexe et qui évolue rapidement', a-t-il réagi, jugeant que son éventuelle nomination mettrait en péril son redressement à l'oeuvre.



La semaine dernière, Glass Lewis, une autre société de conseil, avait recommandé aux actionnaires de Disney de se prononcer contre la nomination des deux candidats de Nelson Peltz.



Ces derniers vont devoir se prononcer sur ces nominations lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 3 avril.





