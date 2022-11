Disney: hausse de 9% du CA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 14:41

(CercleFinance.com) - Disney publie un chiffre d'affaires de 20.1 milliards de dollars au titre du 4e trimestre de son exercice fiscal 2022, en hausse de 9% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat opérationnel s'établit à 1.6 milliard de dollars, en hausse de 1%, tandis que le bénéfice net ressort lui-aussi en hausse de 1% à 162 millions de dollars.



Le BPA ajusté marque un recul de 19%, à 0.3 dollar.



Sur l'ensemble de l'exercice, le CA s'établit à 82.7 milliards de dollars (+23%), avec un résultat opérationnel de 12.1 milliards de dollars (+56%), un bénéfice net de 3.2 milliards de dollars (+58%) et un BPA ajusté de 3.53 dollars (+54%).



'2022 a été une année solide pour Disney, avec certaines des résultats records dans notre segment Parcs, Expériences et Produits, et une croissance exceptionnelle du nombre d'abonnés à nos services directs aux consommateurs, qui ont ajouté près de 57 millions d'abonnements cette année pour un total de plus de 235 millions ', a déclaré en substance Bob Chapek, directeur général de The Walt Disney Company.