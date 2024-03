Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Disney: Glass Lewis se prononce contre Trian et Blackwells information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - Disney a annoncé lundi que le cabinet de conseil Glass Lewis avait recommandé aux actionnaires du groupe de voter en faveur de la nomination des 12 administrateurs proposés par le conseil d'administration.



Dans un communiqué, le géant américain du divertissement indique que Glass Lewis souligne, dans son rapport, la mise en place d'une stratégie 'claire' au sein du groupe de médias, ainsi que les changements tangibles obtenus depuis le retour de Bob Iger à la direction générale.



L'agence indépendante de conseil de votes estime, par ailleurs, que les récentes arrivées au sein du conseil d'administration de l'entreprise ont constitué des choix 'solides'.



En conséquence, Glass Lewis recommande aux actionnaires de se prononcer contre les projets de résolutions déposés par les actionnaires activistes Trian Group et Blackwells, qui contestent la stratégie du groupe et veulent obtenir des sièges au conseil.



L'assemblée générale annuelle de Disney se tiendra le 3 avril.



A la Bourse de New York, le titre progressait de plus de 2% lundi matin dans les premiers échanges suite à ces annonces.





Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +2.02%