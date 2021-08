Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney : gagne près de 3%, un analyste en soutien information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - Disney gagne près de 3% à New York, soutenu par une analyse de BofA qui maintient vendredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 223 dollars sur le titre après la parution des résultats trimestriels du géant américain des médias et du divertissement. Dans une note de recherche, le courtier souligne que le service de vidéo à la demande Disney+ - tout comme l'activité de parcs à thème - semblent avoir atteint leur 'vitesse de croisière'. Avec 116 millions d'abonnés, Disney+ a dépassé les attentes du broker, qui ne prévoyait de son côté que 111,6 millions de membres. Quant à la division de parcs de loisirs, elle bénéficie de la forte appétence des consommateurs pour les voyages, avec un impact finalement limité du variant Delta. S'il se dit encouragé par ce trimestre 'solide', BofA dit bien garder en tête le fait que le groupe a, à sa tête, un directeur général relativement peu expérimenté, dans un marché qui se révèle, lui, extrêmement concurrentiel.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +2.21%