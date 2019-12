Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney :'Frozen II' en tête du box-office sur la 2ème semaine Cercle Finance • 02/12/2019 à 13:30









(CercleFinance.com) - Le film à succès 'Frozen II' de Disney est en tête du box-office américain pour une deuxième semaine, selon les données publiées lundi par BoxOfficeMojo.com. Le film d'animation a rapporté 85,25 millions de dollars dans les cinémas américains et canadiens au cours du week-end de Thanksgiving Holiday, du 29 novembre au 1er décembre, selon les données publiées. Les chiffres du box-office international n'ont pas été publiés. La précédente version du film d'animation en 2013 avait rapporté près de 1,3 milliard de dollars.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +0.20%