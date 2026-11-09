Disney et Adobe vont développer conjointement des modèles d'IA sur mesure destinés au géant des médias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Deborah Mary Sophia

Disney DIS.N et Adobe ADBE.O ont conclu un accord pluriannuel visant à développer conjointement des modèles d’IA générative sur mesure pour le géant des médias, dans le but de déployer à grande échelle des outils d’IA dans ses parcs à thème, ses studios et ses activités liées aux médias sportifs.

Cette initiative, annoncée lundi, commencera par accélérer les délais de développement des projets au sein de la division Experiences de Disney, qui regroupe ses parcs à thème, ses complexes hôteliers et ses compagnies de croisière à l’échelle mondiale, ainsi que par l’exploration de concepts au sein de StudioLAB, le pôle d’innovation des Walt Disney Studios.

Adobe collaborera également avec Disney pour utiliser des outils d’IA visant à renforcer l’engagement des fans de sport sur ESPN et à mettre davantage de contenus issus des archives d’ESPN à la disposition du public.

Grâce à Firefly Foundry d’Adobe, qui permet aux entreprises de créer et de déployer des modèles d’IA personnalisés, les deux sociétés travailleront sur des modèles d’IA générative entraînés sur les propriétés intellectuelles de Disney, capables de générer des résultats prêts à être utilisés en production. Ces modèles seront privés et la propriété EXCLUSIVE de Disney.

Walt Disney Imagineering, la branche chargée de la création, du design, de la recherche et du développement derrière Disney Experiences, a déployé un modèle de génération d’images sur mesure ainsi qu’un modèle de conversion de croquis en images capable de transformer des croquis dessinés à la main en illustrations conceptuelles entièrement rendues.

« Dans nos projets, nous parlons de délais en années: cela représente des années de développement. Et ce qu’Adobe Foundry nous a permis de faire, c’est de condenser le processus créatif qui aurait pris des mois pour le réduire désormais à quelques heures ou quelques jours », a déclaré Kyle Laughlin, vice-président senior de la R&D, de la technologie et de l’ingénierie chez Disney, lors d’une interview.

« Ces outils nous permettent d’enchaîner rapidement plusieurs itérations. Cela nous aide à réduire les modifications coûteuses sur le terrain une fois que nous entrons dans la phase de construction de ces expériences », a ajouté M. Laughlin, précisant que ces outils contribueront à accélérer le développement créatif chez Disney et ne sont « en aucun cas destinés à remplacer » les postes au sein d’Imagineering.

Au début du mois, Bloomberg News a rapporté que Disney envisageait de supprimer des milliers d’emplois , et avait demandé à certains responsables de viser 20 % d’économies annuelles.