Walt Disney DIS.N , ESPN et la Ligue nationale de football américain (NFL) s'associent à IMAX pour diffuser le Super Bowl dans les salles de cinéma pour la première fois, offrant ainsi une nouvelle option de visionnage pour l'un des plus grands événements sportifs des États-Unis.
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La finale de la NFL, prévue le 14 février prochain, sera diffusée dans des centaines de salles IMAX à travers les États-Unis et sur certains marchés internationaux, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Brésil, ont annoncé lundi les entreprises concernées.
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Elles ont précisé que cette retransmission serait “le plus grand événement en direct de l’histoire d’IMAX”.
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Elles misent sur le fait que l’attrait du Super Bowl en tant qu’événement collectif suffira à faire sortir les fans de leur salon pour les attirer dans les salles IMAX.
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Le Super Bowl de 2026 a attiré près de 125 millions de téléspectateurs américains, selon Nielsen.
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La mise en vente des billets pour le Super Bowl LXI est prévue en janvier 2027.
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Le match sera également diffusé sur les chaînes de télévision ABC et ESPN de Walt Disney, ainsi qu’en streaming sur Disney+ et l’application ESPN.
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Le rappeur Jay-Z sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps lors de la finale du championnat de la NFL.
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