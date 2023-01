Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney: en hausse, Wells Fargo confiant avant les résultats information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 17:06









(CercleFinance.com) - Le titre Disney s'inscrit en petite hausse mardi à Wall Street, soutenu par des propos optimistes des analystes de Wells Fargo à l'approche de la publication trimestrielle du géant du divertissement.



Dans une note diffusée dans la matinée, la banque californienne dit attendre des 'feux d'artifice' lors de la parution des résultats du premier trimestre du groupe, prévue le mercredi 8 février prochain.



Wells Fargo - qui maintient sa recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours de 125 dollars - pense effectivement que l'équipe de direction de Disney aura à coeur d'impressionner le marché alors qu'elle se trouve actuellement sous le feu des critiques du fond d'investissement Trian.



'Le meilleur moyen pour se défendre face à un investisseur activiste est de porter le cours de Bourse à la hausse', rappelle l'établissement dans sa note.



D'après Wells Fargo, Disney pourrait notamment renoncer à son objectif d'abonnés à horizon 2024 afin de se focaliser sur la création de contenus et la rentabilité de ses activités dans le streaming vidéo.



En ce sens, le groupe pourrait selon lui dévoiler un programme de réduction de coûts agressif, peut-être de l'ordre de deux milliards de dollars, qui viserait principalement les coûts non liés à la programmation.



Peu avant 11h00 (heure de New York), l'action Disney gagnait 0,3%, alors que le Dow Jones cédait autour de 0,1%.





Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +0.46%