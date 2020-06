Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney : en baisse mais un broker remonte sa cible Cercle Finance • 09/06/2020 à 17:03









(CercleFinance.com) - Le titre Disney recule ce mardi de -2%, même si l'analyste UBS annonce avoir revu à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 114 dollars à 126 dollars, le géant du divertissement ayant récemment profité de l'amélioration de l'évolution de la pandémie et de meilleures nouvelles économiques. 'Avec la réouverture des parcs et la reprise des sports, nous pensons que le débat porte désormais sur la rapidité avec laquelle la rentabilité s'améliorera dans chacun des segments', estime le broker. Même s'il continue à croire que Disney est la société de médias 'la mieux positionnée' à long terme, UBS n'en reste pas moins 'neutre' sur le titre étant donné les risques à court terme - et notamment l'aversion du public pour les zones où se trouvent les foules.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE -2.74%