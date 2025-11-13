Disney en baisse, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre n'étant pas à la hauteur des estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de la société de médias Walt Disney DIS.N chutent de 3,2 % à 113 $ avant le marché

** Les revenus de la société pour le quatrième trimestre s'élèvent à 22,5 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 22,75 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le conseil d'administration de la société déclare un dividende de 1,50 $ par action, en hausse de 50 %, et double le rachat d'actions à 7 milliards de dollars

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 1,11 $ au 4e trimestre, contre une estimation de 1,05 $

** Le bénéfice de l'unité des parcs à thème a augmenté grâce à l'expansion de l'activité des bateaux de croisière et à la croissance de Disneyland Paris

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 4,8 % cette année