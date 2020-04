Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney : emprunte 5 milliards de dollars auprès de Citibank Cercle Finance • 14/04/2020 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Walt Disney Company annonce avoir avoir convenu avec Citibank d'emprunter jusqu'à 5 milliards de dollars, qui seront utilisés à des 'fins générales de l'entreprise'. Cet accord devrait arriver à échéance en avril 2021, précise Disney. L'accord exige également que la société maintienne un ratio minimum d'EBITDA consolidé sur charges d'intérêts consolidées de 3 pour 1.

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +1.67%