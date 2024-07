Disney, Eli Lilly, Pfizer... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Disney

Disney a dévoilé son projet de lancement d'un nouveau navire de croisière, fruit d'un partenariat avec Oriental Land Company (OLC), l'exploitant de Tokyo Disneyland, qui partira de la capitale nippone à partir de l'exercice 2028. Il s'inscrit dans le cadre d'une expansion des parcs à thème et des croisières de Disney sur 10 ans, pour un montant de 60 milliards de dollars. Outre le navire basé à Tokyo, la société vise la construction de trois autres, dont un qui partira de Singapour en 2025.

Eli Lilly

Le Mounjaro d'Eli Lilly permettrait une perte de poids plus importante que le blockbuster Ozempic du groupe danois Novo Nordisk. C'est ce qu'affirme une étude comparative parue hier dans la revue scientifique Jama. Selon l'étude citée par l'AFP, les patients ayant reçu Mounjaro sont "plus susceptibles d'atteindre une perte de poids de 5%, 10% ou 15% et plus", que ceux ayant reçu Ozempic, et ces patients sous Mounjaro "ont connu des réductions de poids plus importantes au bout de 3, 6 et 12 mois". Novo Nordisk perd 1,36% à la Bourse de Copenhague.

Helen of Troy

Helen of Troy, notamment propriétaire des marques Osprey, Revlon et Braun, devrait perdre un quart de sa valeur à l’ouverture après avoir nettement réduit ses objectifs annuels. Au premier trimestre, clos fin mai, le bénéfice net est ressorti à 6,2 millions de dollars, soit 26 cents par action contre respectivement 22,6 millions de dollars et 94 cents, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 99 cents, ressortant nettement sous le consensus de 1,59 dollar.

Pfizer

Pfizer a annoncé aujourd'hui être à la recherche d’un successeur pour le Dr Mikael Dolsten, son directeur scientifique et président de la R&D depuis 2009. Le groupe pharmaceutique souligne que ce processus pourrait durer jusqu'au début de l'année prochaine et que le Dr Dolsten resterait à son poste actuel jusqu'à l’arrivée de son successeur. "Depuis son arrivée chez Pfizer, la société a reçu plus de 35 approbations de médicaments et de vaccins, dont plus de la moitié étaient de nouvelles entités moléculaires", a déclaré le CEO Albert Bourla.