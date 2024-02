Disney, eBay, Tesla... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Beyond Meat

Les revenus de Beyond Meat en 2023 ont reculé de 18% à 343,4 millions de dollars. Sa marge brute est ressortie à 24,1% en 2023, contre -5,7% l'année précédente. Le producteur américain de substituts de viande a vu sa perte nette se réduire, ressortant à 338,1 millions de dollars (soit 5,26 dollars par action). En 2022, le groupe affichait une perte nette de 366,1 millions de dollars (soit 5,75 dollars par action). En 2023, l'EBITDA ajusté représente une perte de 269,2 millions de dollars.

Disney

Reliance Industries Limited (RIL), Viacom 18 Media Private Limited, propriété de Disney, et Disney ont annoncé la signature d'accords définitifs contraignants en vue de la création d'une coentreprise qui regroupera les activités de Viacom18 et de Star India. Les entreprises fusionnent leurs actifs respectifs dans le domaine du streaming et de la télévision en Inde afin de créer un leader mondial dans le domaine du divertissement et du sport.

eBay

eBay a présenté des résultats et des objectifs meilleurs qu’anticipé. Au quatrième trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré un bénéfice net en hausse de 8% à 728 millions de dollars, soit 1,40 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,07 dollar, soit 4 cents de mieux qu’anticipé. Les revenus ont augmenté de 2% à 2,56 milliards de dollars, dépassant légèrement le consensus de 2,51 milliards de dollars. Ils sont en progression de 3% à taux de change constants.

Novavax

Novavax est attendu en baisse de plus de 18% en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats au quatrième trimestre 2023. Sur cette période, le chiffre d’affaires n’atteint que 291 millions de dollars quand le consensus moyen s’établissait à 321 millions de dollars. La biotech spécialiste des vaccins précise que sa perte nette sur ce trimestre ressort à 178 millions de dollars, au-delà des attentes. Coté perspectives, Novavax s’attend à un chiffre d’affaires 2024 se situant entre 800 millions et 1 milliard de dollars. Celui-ci est ressorti à 984 millions de dollars en 2023.

Tesla

"Nous avons radicalement augmenté les objectifs de conception du nouveau Tesla Roadster", a annoncé Elon Musk sur X. "Il n'y aura jamais d'autre voiture comme celle-ci, si on peut même appeler cela une voiture". La conception du véhicule électrique est terminée et il sera présenté à la fin de l'année, avec pour objectif une commercialisation à l'année prochaine, a-t-il précisé. Ce véhicule quatre places alimenté par batterie annoncé en 2017 devait sortir en 2020, mais il a été repoussé à 2023 en raison des perturbations des chaines d'approvisionnement.

Viatris

Viatris est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats du quatrième trimestre. Le laboratoire pharmaceutique américain affiche un chiffre d’affaires de 3,82 milliards de dollars, inférieur au consensus moyen de 3,87 milliards, et en baisse de 1% sur un an, avec un bénéfice net ajusté de 746 millions de dollars en baisse de 9% sur un an. "2023 a été une année exceptionnelle pour Viatris au cours de laquelle nous avons obtenu de solides résultats opérationnels", conclut le CEO Scott A Smith.