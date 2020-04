Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney : Disney + franchit la barre des 50 millions d'abonnés Cercle Finance • 09/04/2020 à 16:49









(CercleFinance.com) - Disney a déclaré aujourd'hui que son service de streaming Disney + avait enregistré plus de 50 millions d'abonnés en seulement cinq mois après son lancement aux États-Unis. Suite à cette annonce, le titre gagne près de 4% à la Bourse de New York. La plateforme - désormais disponible dans plus d'une douzaine de pays - est souvent considérée comme l'un des principaux bénéficiaires des mesures de confinements imposées dans de nombreux pays occidentaux, qui oblige les gens à rester chez eux. Au cours des deux dernières semaines, Disney + a été déployé dans huit pays d'Europe occidentale, dont le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche et la Suisse. Disney + est également devenu disponible en Inde la semaine dernière, où il compte déjà environ huit millions d'abonnés payants.

