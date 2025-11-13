 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 296,48
+0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Disney devrait annoncer un chiffre d'affaires en hausse avant l'ouverture des marchés jeudi
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans changement de texte)

13 novembre - ** Les actions de Walt Disney DIS.N étaient en hausse de 1,56% mercredi, la société de divertissement devrait annoncer un chiffre d'affaires en légère hausse par rapport à l'année précédente dans ses résultats trimestriels qui sont attendus avant l'ouverture des marchés jeudi ** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 22,75 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre 22,57 milliards de dollars à la même période l'année précédente, et à un bénéfice par action ajusté de 1,05 $, contre 1,14 $ il y a un an, selon LSEG ** L'objectif de cours médian de l'action est de 138 $; l'action cotait dernièrement 116,67 $ ** Lundi, le président de la Commission fédérale des communications a appelé Google et Disney à "conclure un accord et à mettre fin à cette panne" alors que les deux sociétés négocient un accord pour restaurer les réseaux de Disney sur le service de télévision payante YouTube TV. YouTube appartient à Google. ** Disney a déclaré en septembre qu'il allait augmenter les prix de son service phare de streaming Disney+ aux États-Unis le mois prochain, alors que la société tente d'augmenter les bénéfices de la plateforme numérique ** Les recommandations des analystes sur DIS comprennent 29 notes "achat fort" ou "achat", cinq notes "maintien" et une note "vente", selon LSEG

** Les actions DIS sont en hausse de 4,8 % depuis le début de l'année, alors que le Dow Jones Industrial Average .DJI est en hausse d'environ 13,5 % au cours de cette période

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 254,82 Pts Index Ex +0,68%
WALT DISNEY
116,720 USD NYSE +1,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank