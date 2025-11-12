Disney devrait annoncer des résultats en hausse avant la clôture des marchés jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions de Walt Disney DIS.N ont augmenté de 1,56% mercredi, la société de divertissement devrait annoncer un chiffre d'affaires légèrement supérieur à celui de l'année précédente dans ses résultats trimestriels qui sont attendus avant la cloche jeudi ** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 22,75 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 22,57 milliards de dollars pour la période précédente, et à un bénéfice par action ajusté de 1,05 $, contre 1,14 $ il y a un an, selon LSEG ** L'objectif de cours médian de l'action est de 138 $; l 'action était à 116,67 $ pour la dernière fois ** Lundi, le président de la Commission fédérale des communications a appelé Google et Disney à "conclure un accord et à mettre fin à cette panne" alors que les deux sociétés négocient un accord pour restaurer les réseaux de Disney sur le service de télévision payante YouTube TV. YouTube appartient à Google. ** Disney a déclaré en septembre qu'il allait augmenter les prix de son service phare de streaming Disney+ aux États-Unis le mois prochain, alors que la société tente d'augmenter les bénéfices de la plateforme numérique ** Les recommandations des analystes sur DIS comprennent 29 notes "achat fort" ou "achat", cinq notes "maintien" et une note "vente", selon LSEG

** Les actions DIS sont en hausse de 4,8 % depuis le début de l'année, alors que le Dow Jones Industrial Average .DJI est en hausse d'environ 13,5 % au cours de cette période